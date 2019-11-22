Ирина Алферова и Татьяна Васильева породнились ради спектакля в Берлине

В Берлине недавно состоялся спектакль “Русское варенье” по пьесе Людмилы Улицкой. Все билеты были распроданы, но за день до мероприятия актриса Елена Санаева, играющая одну из главных ролей, не смогла прилететь в Германию. Она воплощала домоправительницу Маканю, присутствующую на сцене практически все время. Режиссер Иосиф Райхельгауз принял решение передать указанную роль Ольге Гусилетовой, последняя играла младшую дочь героини Татьяны Васильевой. На ее место в итоге поставили Татьяну Циренину, воплощавшую образ невестки персонажа Васильевой.В итоге невесткой стала 68-летняя Ирина Алферова, которая всего на 4 года младше сценической тещи. Как передает “7 Дней”, в итоге спектакль сорвал овации зала.