В Сети опубликованы изображения новых безрамочных ноутбуков от Huawei
В Сети опубликованы изображения безрамочных ноутбуков от компании Huawei. Китайский бренд скоро должен представить две модели Huawei MateBook 2020 – с 14- и 15-дюймовыми экранами, новинка отличается стильным дизайном.
Портал Slashleaks опубликовала изображения новой модели ноутбука от Huawei. На снимках можно внимательно рассмотреть Huawei MateBook 2020 с каждой стороны. Первое, что бросается в глаза – это достаточно узкие рамки экрана по бокам и сверху. Можно сказать, что модели фактически безрамочные. По традиции производитель должен представить две версии устройства: 14- и 15-дюймовую.
Кроме того, на опубликованных снимках, можно заметить и другие особенности дизайна ноутбуков Huawei MateBook 2020. Устройства получат тачпад достаточно больших размеров, в новой версии он стал куда крупнее. Также возможно рассмотреть разъемы, которые модель будет иметь. С правой стороны заметен 3,5-мм разъем для наушников и USB-A. Слева расположатся: HDMI, USB-A и USB-C. Старшая версия с более крупным экраном с правой стороны получит еще один разъем USB-A.
Другие характеристики Huawei MateBook 2020 пока не известны. Их должны сообщить во время презентации, чьи даты еще не оглашены, хотя представители компании Huawei заявили, что мероприятие уже готовится и состоится совсем скоро.
Портал Slashleaks опубликовала изображения новой модели ноутбука от Huawei. На снимках можно внимательно рассмотреть Huawei MateBook 2020 с каждой стороны. Первое, что бросается в глаза – это достаточно узкие рамки экрана по бокам и сверху. Можно сказать, что модели фактически безрамочные. По традиции производитель должен представить две версии устройства: 14- и 15-дюймовую.
Кроме того, на опубликованных снимках, можно заметить и другие особенности дизайна ноутбуков Huawei MateBook 2020. Устройства получат тачпад достаточно больших размеров, в новой версии он стал куда крупнее. Также возможно рассмотреть разъемы, которые модель будет иметь. С правой стороны заметен 3,5-мм разъем для наушников и USB-A. Слева расположатся: HDMI, USB-A и USB-C. Старшая версия с более крупным экраном с правой стороны получит еще один разъем USB-A.
Другие характеристики Huawei MateBook 2020 пока не известны. Их должны сообщить во время презентации, чьи даты еще не оглашены, хотя представители компании Huawei заявили, что мероприятие уже готовится и состоится совсем скоро.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:07