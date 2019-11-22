Яна Рудковская призвала Милану Тюльпанову разрешить Александру Кержакову видеться с сыном





На протяжении полугода Кержаков судится с Тюльпановой за право участвовать в воспитании общего наследника Артемия, последнему сейчас два года. По словам Рудковской, экс-супруга футболиста заявила о том, что ребенок уже забыл своего отца и видеться не хочет. Продюсер посоветовала своей подруге дать Кержакову еще один шанс, позволив видеться с ребенком беспрепятственно. Как передает “Вокруг ТВ”, жена Плющенко неоднократно поддерживала футболиста в борьбе за ребенка.По мнению Рудковской, с бывшими мужьями следует поддерживать дружеские отношения. Согласно решению суда, сын Тюльпановой и Кержакова проживает с матерью, которая получает алименты. Новая попытка жены Плющенко вразумить экс-избранницу футболиста будет показана зрителям в шоу “ЯнаСупер”.