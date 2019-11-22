У звезды «Дома-2» Елизаветы Триандафилиди разошлись швы на груди





Елизавета свою грудь уже переделывала несколько раз. Одну из операций она делала еще будучи замужем за Алексеем Чайчицем. Девушка рассказала, что тогда ее предупреждали, что могут остаться большие рубцы, так и произошло. Это случилось из-за того, что швы просто разошлись. Теперь устранить этот дефект с помощью лазера невозможно.В итоге Елизавета вот-вот опять будет делать операцию. Она говорит, что ее большие рубцы необходимо вырезать так, чтобы остался всего один маленький шрам. Сейчас Триандафилиди уже готова ко всему, так как считает, что хуже уже просто быть не может.