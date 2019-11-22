Dodge Charger из «Форсажа» с 2000-сильным двигателем выставят на аукцион
Уникальный Dodge Charger из «Форсажа» выставят на аукцион в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Автомобиль с 2000-сильным двигателем имеет оригинальную конструкцию, корпус, подвеску и ходовую часть, а также стильный салон.
Этот Dodge Charger использовал герой Вина Дизеля Доминик Торрето в финальной сцене «Форсажа 7». Данный автомобиль имеет ряд уникальных черт, которые сразу же заметили зрители картины. Авто лишь внешне напоминает обычный Dodge Charger, выпущенный в 1968 году, во все остальном модель полностью отличается от оригинала. Под капотом скрывается 9,4-литровый двигатель Hemi V8, выдающий 2250 лошадиных сил. Такой мощности мотор достигает, если работает на специальном гоночном топливе. На обычном бензине этот показатель снижается до 600 «лошадок».
Чтобы Dodge Charger мог выдерживать огромную мощность его двигателя, корпус пришлось сделать на 12,5 сантиметров шире, а прочность материала увеличилась на 400%. Примечательно, что кузов автомобиля не имеет краски, его поверхность просто покрыли защитой от внешнего воздействия, имеющей прозрачный цвет.
Уникальный Dodge Charger имеет спиральную регулируемую подвеску с широкой возможностью настройки. Для повышения управляемости на больших скоростях были использованы ультраширокие гоночные шины. Машина достигает «сотни» за 2 секунды, а чтобы преодолеть 400 метров, ей потребуется всего 8 секунд.
Этот Dodge Charger использовал герой Вина Дизеля Доминик Торрето в финальной сцене «Форсажа 7». Данный автомобиль имеет ряд уникальных черт, которые сразу же заметили зрители картины. Авто лишь внешне напоминает обычный Dodge Charger, выпущенный в 1968 году, во все остальном модель полностью отличается от оригинала. Под капотом скрывается 9,4-литровый двигатель Hemi V8, выдающий 2250 лошадиных сил. Такой мощности мотор достигает, если работает на специальном гоночном топливе. На обычном бензине этот показатель снижается до 600 «лошадок».
Чтобы Dodge Charger мог выдерживать огромную мощность его двигателя, корпус пришлось сделать на 12,5 сантиметров шире, а прочность материала увеличилась на 400%. Примечательно, что кузов автомобиля не имеет краски, его поверхность просто покрыли защитой от внешнего воздействия, имеющей прозрачный цвет.
Уникальный Dodge Charger имеет спиральную регулируемую подвеску с широкой возможностью настройки. Для повышения управляемости на больших скоростях были использованы ультраширокие гоночные шины. Машина достигает «сотни» за 2 секунды, а чтобы преодолеть 400 метров, ей потребуется всего 8 секунд.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:25