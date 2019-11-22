Звезды «Дома-2» Анастасия Голд и Илья Яббаров помирились





Отметим, что ранее между Анастасией и Ильей возник конфликт. Молодой человек вспомнил своей девушке все предыдущие отношения, которые у нее были на проекте до него. Помимо этого, он отметил, что не уважает тех представительниц прекрасного пола, которые уже на третий день вступают в интимную связь со своим парнем.Пара очень сильно разругалась и слушать аргументы и доводы друг друга не хотела. Анастасия Голд кричала, что не полетит с Ильей Яббаровым в одном самолете и просила ей поменять билеты. Она говорила о том, что ни за что не станет с ним мириться, хотя и знает, что задача ведущих, тех ребят, которые расходятся в итоге помирить. Она подчеркивала, что больше не хочет быть вместе с этим человеком, а уж тем более слушать его оскорбления в свой адрес.Однако в итоге из самолета ребята вышли держась за руки. Они рассказали, что во время длительного перелета смогли найти общий язык и наконец поговорили друг с другом нормально. Анастасия Голд отметила, что поняла всю серьезность своих чувств по отношению к Илье Яббарову.