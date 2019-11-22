В Подмосковье врачи удалили из глаза пациента трехсантиметрового паразита





40-летний мужчина обратился в Ступинскую центральную районную клиническую больницу из-за странных ощущений в своем правом глазу. Пациент жаловался на покраснения и зуд, а также необычное ощущение, будто там что-то движется. Последующее обследование подтвердило, что чувства россиянина не обманули – в нем действительно живет паразит. В ходе последующей сложной операции врачи достали из глаза россиянина червя длиной около 3 сантиметров. Такой диагноз называется дирофиляриоз.Мужчина рассказывает, что около года назад он отдыхал в Шри-Ланке, где его укусил комар, однако он не придал этому факту большого значения. Главный врач клинической больницы уверен, что данный случай является очередным напоминанием важности соблюдения правил безопасности во время отдыха в странах с тропическим климатом. Перед таким путешествием нельзя игнорировать вакцинацию, а также нужно узнавать у специалиста, какие средства использовать для своей защиты. Кроме того, после возвращения на родину необходимо повторно вернуться к врачу и рассказать о самочувствии и подозрительных ситуациях, случившихся на отдыхе.