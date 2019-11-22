Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова: «Мы очень любим нашего сына»
Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова напомнила всем о том, что сегодня отмечают международный день сыновей. Женщина отметила, что смогла воспитать не только две дочери, но и сына, которого она очень сильно любит.
В своем личном аккаунте Instagram Ирина Александровна предложила поздравить тех, кто является мамами сыновей. Она пожелала своему ребенку, а также другим сыновьям, чтобы они были мужественными, порядочными и любящими. Помимо этого, Агибалова надеется, что у нее получилось из своего ребенка вырастить достойного человека.
Известно, что совсем недавно ее сын Олег уехал из родительского дома, чтобы жить поближе к месту своей учебы. По словам Ирины Александровны, теперь ее дом совсем опустел, и необходимость его продажи стала еще более острой проблемой. Сама же Ирина Александровна достаточно давно мечтает о том, чтобы переехать поближе к своей дочери Маргарите Марсо, которая живет на Кипре.
В своем личном аккаунте Instagram Ирина Александровна предложила поздравить тех, кто является мамами сыновей. Она пожелала своему ребенку, а также другим сыновьям, чтобы они были мужественными, порядочными и любящими. Помимо этого, Агибалова надеется, что у нее получилось из своего ребенка вырастить достойного человека.
Известно, что совсем недавно ее сын Олег уехал из родительского дома, чтобы жить поближе к месту своей учебы. По словам Ирины Александровны, теперь ее дом совсем опустел, и необходимость его продажи стала еще более острой проблемой. Сама же Ирина Александровна достаточно давно мечтает о том, чтобы переехать поближе к своей дочери Маргарите Марсо, которая живет на Кипре.