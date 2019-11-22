Участницу шоу «План Б» Анну Козлову госпитализировали после свидания с Тимуром Батрутдиновым





Вот уже на протяжении нескольких недель резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, а также ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова пытаются найти свою любовь и построить отношения. На данный момент на сердце Тимура претендуют еще 4 участницы проекта.Так, Тимур Батрутдинов устроил совместный ужин, на котором присутствовали все участницы телевизионного проекта. Они ели морепродукты, после чего 20-летней Анне Козловой стало плохо. Стоит отметить, что готовили они их самостоятельно, возможно, что-то не учли, раз в итоге Анна начала жаловаться на плохое самочувствие. В итоге ее госпитализировали в клинику с высокой температурой.