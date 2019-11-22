Доступный смартфон Realme 5 выходит на рынок Европы по цене 159 евро
Компания Realme продолжает выводить на рынок Европы свои модели. 27 ноября выходит доступный смартфон Realme 5, оснащенный четверной основной камерой, процессором Snapdragon 665 и аккумулятором на 5000 мАч, его цена – 159 евро.
Новинка получит 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ с каплевидным вырезом для фронтального кристалла. Основная камера имеет 4 датчика на 12, 8, 2 и 4 МП. Рядом с ней располагается вспышка и сканер отпечатков пальцев. В основе устройства лежит однокристальная система Snapdragon 655. Устройство получит лишь одну комбинацию ОЗУ и встроенной памяти – 4+128 ГБ.
Доступный смартфон Realme 5 имеет поддержку режима Dual-SIM и отдельный слот для microSD. Устройство располагает разъемами microUSB и 3,5-мм для подключения наушников. Модель работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie и получит фирменную оболочку компании Realme – ColorOS. Отдельно стоит отметить вместительный аккумулятор, имеющий объем 5000 мАч. При этом батарея не поддерживает быструю зарядку.
Реализация доступного смартфона Realme 5 на рынке Европы стартует 27 ноября. До 2 декабря за это устройство покупателю придется заплатить 159 евро, а после цена вырастет до 169. Стоит отметить, что данная модель уже продается на рынке Индии, и там ее стоимость составляет 139 евро. Покупателям предложат два цветовых оформления устройства: Crystal Purple и Crystal Blue.
Новинка получит 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ с каплевидным вырезом для фронтального кристалла. Основная камера имеет 4 датчика на 12, 8, 2 и 4 МП. Рядом с ней располагается вспышка и сканер отпечатков пальцев. В основе устройства лежит однокристальная система Snapdragon 655. Устройство получит лишь одну комбинацию ОЗУ и встроенной памяти – 4+128 ГБ.
Доступный смартфон Realme 5 имеет поддержку режима Dual-SIM и отдельный слот для microSD. Устройство располагает разъемами microUSB и 3,5-мм для подключения наушников. Модель работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie и получит фирменную оболочку компании Realme – ColorOS. Отдельно стоит отметить вместительный аккумулятор, имеющий объем 5000 мАч. При этом батарея не поддерживает быструю зарядку.
Реализация доступного смартфона Realme 5 на рынке Европы стартует 27 ноября. До 2 декабря за это устройство покупателю придется заплатить 159 евро, а после цена вырастет до 169. Стоит отметить, что данная модель уже продается на рынке Индии, и там ее стоимость составляет 139 евро. Покупателям предложат два цветовых оформления устройства: Crystal Purple и Crystal Blue.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:35