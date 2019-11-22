Экс-участница проекта "Дом-2" Алеся Клочко призналась, что страдает от анемии из-за тяги к сладкому





Экс-участница проекта "Дом-2" Алеся Клочко недавно призналась, что врачи выявили у нее анемию, а все потому, считает девушка, что она сильно любит сахар, шоколад, торты и сладости. Брюнетка отметила, что в последнее время расслабилась и стала есть все, что хочется, однако в результате вынуждена теперь пройти длительное лечение.Помимо приема необходимых препаратов, Алеся Клочко намерена перевести организм на правильное питание и побороть свою тягу к сладостям. Для этого молодая мамочка обратится к нутрициологу. Звезда верит, что сможет справиться с трудностями, и у нее все получится, в чем молодую мамочку также поддержали поклонники в соцсети Instagram.