Роза Сябитова вспомнила наставления для своей дочери о необходимости всегда кормить мужа





По словам Розы Сябитовой, она учила свою дочь хорошо готовить, поскольку в супружеской жизни это пригодится каждой женщине. В частности, телесваха советовала кормить мужа мясом, поскольку мужчина не проживет на одних салатах. Это, по мнению ведущей, должно помочь сделать семью счастливой. Сейчас наследнице Сябитовой 27 лет, и она не пренебрегает советами звездной матери. Также ее взросление припало на 90-е годы, когда все ели простые и незамысловатые блюда.Роза Сябитова часто варила борщ и учила этому свою дочь. По мнению телеведущей, для детей приготовление блюд становится интересным занятием, поскольку позволяет проявить фантазию.