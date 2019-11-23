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Роза Сябитова вспомнила наставления для своей дочери о необходимости всегда кормить мужа

Телеведущая Роза Сябитова вспомнила наставления для своей дочери, когда та была еще ребенком. Артистка всегда напоминала о том, что мужа нужно кормить.

По словам Розы Сябитовой, она учила свою дочь хорошо готовить, поскольку в супружеской жизни это пригодится каждой женщине. В частности, телесваха советовала кормить мужа мясом, поскольку мужчина не проживет на одних салатах. Это, по мнению ведущей, должно помочь сделать семью счастливой. Сейчас наследнице Сябитовой 27 лет, и она не пренебрегает советами звездной матери. Также ее взросление припало на 90-е годы, когда все ели простые и незамысловатые блюда.

Роза Сябитова часто варила борщ и учила этому свою дочь. По мнению телеведущей, для детей приготовление блюд становится интересным занятием, поскольку позволяет проявить фантазию.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

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