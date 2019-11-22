"Принц мне не нужен": Телеведущая Ксения Собчак с иронией высказалась о мужчинах

Телеведущая Ксения Собчак в публикации в соцсети Instagram сравнила себя с Золушкой, но и с иронией отметила, что принц ей нужен, она выбирает туфли. На фото теледива предстала в черном платье и пальто с розовым воротником, волосы она убрала от лица и собрала в хвост.Тем не менее, подписчики отреагировали на пост Ксении Собчак неоднозначно. Многие подметили, что ей действительно не нужен принц в силу волевого характера, а вот некоторые поинтересовались, не ждать ли в ближайшее время развод. За считанные часы публикация телезвезды набрала много лайков и комментариев.