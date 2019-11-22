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Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова призналась, что набрала вес из-за гормонального сбоя

Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова рассказала о причинах набора лишнего веса. Блондинка отметила, что у нее был гормональный сбой, что часто встречается у девушек, живущих в Периметре, но она смогла все нормализовать и вернуться к обычному весу.
Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова призналась, что набрала вес из-за гормонального сбоя

Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова вспомнила, как уходила с реалити-шоу из-за проблем со здоровьем. Она призналась, что набрала в Периметре пять килограммов, но у нее произошел гормональный сбой, и в организме накапливалась жидкость. Тогда блондинка сильно располнела и никак не могла решить свою проблему. Позже она узнала, что всему виной гормональный сбой, покинула проект на некоторое время, чтобы полечиться.

Через три месяца Марина Африкантова вернула вес в норму, она не ограничивала себя диетами, просто ушла жидкость, наладился гормональный фон, иногда девушка занималась в спортзале, уделяя час времени езде на эллипсоиде. Роман Капаклы, супруг Марины Африкантовой, объяснил избраннице, как питаться, и дал несколько советов. Она не отказывается от вкусной еды, может есть целый день, если хочется бутерброд - берет, но не шесть, а один. Марина Африкантова отметила: она выступает больше за хорошее настроение, а не подтянутую форму.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:05

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