"Все наружу": Ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову застыдили за интим с молодым

После фотосессии с ведущим пользователи Сети высказались, что Ольге должно быть стыдно за свое поведение. В платье с глубоким вырезом на фото она прижималась к своему коллеге Владиславу Кадони. В итоге пользователи соцсетей посчитали, что она повела себя недостойно, особенно на снимке, где держит галстук коллеги во рту.Однако Кадони, который младше Орловой на 9 лет, судя по всему, совсем не против подобного поведения и прикосновений. Он и сам обнял ведущую и демонстративно рассматривал ее грудь. Большинство подписчиков даже предложили им в очередной раз пожениться.Мнение поклонников разделилось, и если одни писали, что они хорошо вместе смотрятся, то другие отмечали, что у Орловой нет совести, ведь она совращает мужчину, который младше нее.Стоит отметить, что Владислав Кадони и Ольга Орлова часто ведут себя как влюбленная пара, но свои отношения они при этом официально не подтверждают.