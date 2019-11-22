Кабмин утвердил новую антитабачную концепцию до 2035 года





22 ноября Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении новой антитабачной концепции в стране. Согласно ему, Минздрав и другие ведомства России должны в течение полугода разработать план реализации концепции и внести его на рассмотрение в правительство. Главной задачей является снижение числа курящих людей среди взрослых до 21%. За основу взяты результаты 31 декабря 2018 года, тогда этот показатель составлял 29%.Важной особенностью новой антитабачной концепции является то, что она будет затрагивать не только обычные сигареты, но и электронные, а также иные средства нагревания табака. Такое расширение считается крайне важным, ведь новые тренды в этом вопросе развиваются крайне стремительно.К 2025 году число курящих среди взрослых должно снизиться до 26%, а к 2030-му – до 23,5%. Еще один пункт концепции – уменьшение розничной продажи сигарет в расчете на душу населения. В конце 2018 года этот показатель составлял 1,6 тысячи сигарет, а к 2035-му должен равняться 1 тысяче.Отдельный пункт антитабачной концепции – число курящих среди детей. В 2018-м это показатель составлял 15,1%, а к 2035-му должен равняться 10%. Конкретные показатели могут быть откорректированы.