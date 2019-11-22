Певица Валерия высказалась в пользу борьбы с домашним насилием

Валерия опубликовала статистику, согласно которой 70% женщин в России, страдающих от домашнего насилия, не обращаются за помощью. Звезда отметила, что этого стыдятся и предпочитают молчать, придумывая отговорки. Певица призывает пойти за помощью в специализированные центры. Валерия напомнила, что Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается 25 ноября. В знак поддержки жертв насилия и необходимости бороться с этим основано социальное движение “Не молчи!".Валерия призывает рассказать о случаях домашнего насилия, отмечая, что оно боится огласки. Основное мероприятие в рамках акции состоится 25 ноября в Москве.