АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Недостаток сна может быть причиной болезней сердца у бедных…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Врач рассказал, как снизить риск желудочно-кишечных расстройств во время праздников

Итальянский гастроэнтеролог Аттилио Джакоза рассказал о том, как во время праздников человеку избежать желудочно-кишечных расстройств. Чтобы снизить риск подобных заболеваний, врач советует не переедать и заниматься двигательной активностью после приема пищи.

Во всех странах мира во время праздников люди устраивают пышные гуляния с большим числом еды, поэтому практически все медики сталкиваются с такими проблемами. Гастроэнтеролог отметил, что в такие дни нужно избегать переедания, а также можно устраивать себе голодовку до или после таких ситуаций. В вечернее время суток нужно отдавать предпочтение легким блюдам, содержащим в себе растительные волокна.

Отдельно врач отметил тему сладостей и алкогольных напитков. Их добавление к общему приему пищи значительно повышает риск развитие желудочно-кишечных расстройств. Тоже самое касается жирной, соленой и острой пищи, особенно специй. Их лучше избегать, либо употреблять в небольших объемах, чередуя с нейтральными легкими блюдами, не нагружающими желудок. По словам специалиста, несоблюдение этих советов также приведет к повышению вероятности развития болезней сердечно-сосудистой системы и даже рака.

Завершать большие приемы пищи врач рекомендует двигательной активностью. Самый лучший вариант – пешая прогулка на свежем воздухе. Ее можно организовать между приемом основных блюд и десертами.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач рассказал, как снизить риск желудочно-кишечных расстройств во время…
Названы продукты, способные ускорить в обменные процессы в…
Гвен Стефани удивила фанатов новым образом с…
Новосибирские ученые разрабатывают лекарство для лечения…
В возрасте 78 лет скончалась звезда “Теории Большого взрыва” Джейн Гэллоуэй…
Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной…
Недосыпание приводит к риску для жизни из-за ошибочных…
Ксения Бородина назвала всех участников проекта "Дом-2"…
Ксения Собчак и Тина Канделалки прокомментировали первую за 25 лет отмену шоу Victoria’s…
Петр Чернышев избавился от всех совместных фото с Анастасией Заворотнюк в…
«Я всегда чувствовала предвзятое отношение»: Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала о…
Россия увеличила импорт пальмового масла на…
Ученые выяснили, что храп может привести к слабоумию у…
Наталья Подольская вспомнила, как впервые попробовала алкоголь в подростковые…
Татьяна Доронина попросила Владимира Путина вмешаться в ситуации во…
Елена Малышева перечислила симптомы, указывающие на развитие злокачественной опухоли в …
Покупка квартиры и рождение дочери: Саша Артёмова и Женя Кузин отмечают два года в…
Медики рассказали о шансах развития рака после компьютерной…
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о своей борьбе с…
Ростех представит новый электромотоцикл «Калашников» в рамках…
Ирина Алферова и Татьяна Васильева породнились ради спектакля в…
В Сети опубликованы изображения новых безрамочных ноутбуков от…
Яна Рудковская призвала Милану Тюльпанову разрешить Александру Кержакову видеться с…
В России хотят ввести новый «налог на…
У звезды «Дома-2» Елизаветы Триандафилиди разошлись швы на…
Dodge Charger из «Форсажа» с 2000-сильным двигателем выставят на…
Звезды «Дома-2» Анастасия Голд и Илья Яббаров…
В Подмосковье врачи удалили из глаза пациента трехсантиметрового…
Диетолог рассказала, кому не стоит есть квашенную…
Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова: «Мы очень любим нашего…
Доступный смартфон Realme 5 выходит на рынок Европы по цене 159…
Певица Валерия высказалась в пользу борьбы с домашним…
Медики назвали эффективные способы сохранить зубную эмаль в холодное время…
Участницу шоу «План Б» Анну Козлову госпитализировали после свидания с Тимуром…
Экс-участница проекта "Дом-2" Алеся Клочко призналась, что страдает от анемии из-за тяги к…
"Принц мне не нужен": Телеведущая Ксения Собчак с иронией высказалась о…
Кабмин утвердил новую антитабачную концепцию до 2035…
Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова призналась, что набрала вес из-за гормонального…
Эдвард Нортон вспомнил, как спас Леонардо Ди…
"Все наружу": Ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову застыдили за интим с…
Просмотреть все новости