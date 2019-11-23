Врач рассказал, как снизить риск желудочно-кишечных расстройств во время праздников





Во всех странах мира во время праздников люди устраивают пышные гуляния с большим числом еды, поэтому практически все медики сталкиваются с такими проблемами. Гастроэнтеролог отметил, что в такие дни нужно избегать переедания, а также можно устраивать себе голодовку до или после таких ситуаций. В вечернее время суток нужно отдавать предпочтение легким блюдам, содержащим в себе растительные волокна.Отдельно врач отметил тему сладостей и алкогольных напитков. Их добавление к общему приему пищи значительно повышает риск развитие желудочно-кишечных расстройств. Тоже самое касается жирной, соленой и острой пищи, особенно специй. Их лучше избегать, либо употреблять в небольших объемах, чередуя с нейтральными легкими блюдами, не нагружающими желудок. По словам специалиста, несоблюдение этих советов также приведет к повышению вероятности развития болезней сердечно-сосудистой системы и даже рака.Завершать большие приемы пищи врач рекомендует двигательной активностью. Самый лучший вариант – пешая прогулка на свежем воздухе. Ее можно организовать между приемом основных блюд и десертами.