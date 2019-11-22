Беспилотные автомобили смогут уживаться с проблемными водителями на дорогах





Развитие беспилотных автомобилей идет большими темпами, поэтому встретить подобное авто на улице крупного города уже не является большой проблемой, однако у этой технологии сохраняются существенные недостатки. Системам автономного вождения крайне сложно реагировать на неправильные и нетипичные действия проблемных автомобилистов. Ученые из Массачусетского института поставили себе задачу решить данную проблему.Для этого они разработали технологию, позволяющую беспилотным автомобилям анализировать поведение каждого конкретного водителя во время езды, а затем принимать решения не только на основании типичных и базовых алгоритмов, заложенных при производстве, но и новых сведений, полученных уже на дорогах. Водителей предлагают делить на два типа: эгоистичных и тех, кто не представляет опасности движению.Новая версия системы взаимодействия с проблемными людьми на дорогах показала существенный рост эффективности. Ученые считают, что уже в ближайшее время такие технологии позволят точно определять будущие действия водителей, прежде крайне опасных для беспилотных автомобилей.