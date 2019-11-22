Беспилотные автомобили смогут уживаться с проблемными водителями на дорогах
Беспилотные автомобили уже в ближайшем будущем смогут эффективно взаимодействовать с проблемными водителями на дорогах. Уживаться с такими людьми системы автономного вождения будут с помощью анализа их поведения и создания профиля.
Развитие беспилотных автомобилей идет большими темпами, поэтому встретить подобное авто на улице крупного города уже не является большой проблемой, однако у этой технологии сохраняются существенные недостатки. Системам автономного вождения крайне сложно реагировать на неправильные и нетипичные действия проблемных автомобилистов. Ученые из Массачусетского института поставили себе задачу решить данную проблему.
Для этого они разработали технологию, позволяющую беспилотным автомобилям анализировать поведение каждого конкретного водителя во время езды, а затем принимать решения не только на основании типичных и базовых алгоритмов, заложенных при производстве, но и новых сведений, полученных уже на дорогах. Водителей предлагают делить на два типа: эгоистичных и тех, кто не представляет опасности движению.
Новая версия системы взаимодействия с проблемными людьми на дорогах показала существенный рост эффективности. Ученые считают, что уже в ближайшее время такие технологии позволят точно определять будущие действия водителей, прежде крайне опасных для беспилотных автомобилей.
Развитие беспилотных автомобилей идет большими темпами, поэтому встретить подобное авто на улице крупного города уже не является большой проблемой, однако у этой технологии сохраняются существенные недостатки. Системам автономного вождения крайне сложно реагировать на неправильные и нетипичные действия проблемных автомобилистов. Ученые из Массачусетского института поставили себе задачу решить данную проблему.
Для этого они разработали технологию, позволяющую беспилотным автомобилям анализировать поведение каждого конкретного водителя во время езды, а затем принимать решения не только на основании типичных и базовых алгоритмов, заложенных при производстве, но и новых сведений, полученных уже на дорогах. Водителей предлагают делить на два типа: эгоистичных и тех, кто не представляет опасности движению.
Новая версия системы взаимодействия с проблемными людьми на дорогах показала существенный рост эффективности. Ученые считают, что уже в ближайшее время такие технологии позволят точно определять будущие действия водителей, прежде крайне опасных для беспилотных автомобилей.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:39