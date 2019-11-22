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Гвен Стефани удивила фанатов новым образом с челкой

Певица Гвен Стефани удивила фанатов новым образом, который показала на своей странице в сети Instagram. Артистка позировала для кадра с короткими локонами и пышной челкой.
Гвен Стефани удивила фанатов новым образом с челкой

Недавно певице исполнилось 50 лет, но, несмотря на возраст, она выбирает яркие образы и часто удивляет поклонников. Недавно звезда опубликовала в своем микроблоге фото с короткими волосами и пышной челкой, в результате чего фолловеры осыпали артистку комплиментами. Многие выразили мнение о том, что с похожей прической Гвен Стефани ходила в 1996 году. Также многие назвали ее помолодевшей на 15 лет благодаря удачной стрижке.

Однако стилист звезды признался, что Гвен Стефани на самом деле использовала парик. Оказалось, что певица имеет целую коллекцию подобных аксессуаров.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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