Названы продукты, способные ускорить в обменные процессы в организме





Для ускорения метаболизма специалисты рекомендуют употреблять достаточно воды в течение дня. Нарушенный водный баланс мгновенно отражается на работе всего организма. Важным блюдом для повышения обмена веществ считаются яичные белки, в которых содержится большое количество витамина D. Из цитрусовых особенно полезным остается грейпфрут, который славится богатым витаминным комплексом. Капсаицин в перце чили тоже стимулирует обменные процессы. Полезными остаются кофе и зеленый чай, которыми эксперты советуют не злоупотреблять, чтобы не спровоцировать обратный эффект.Для нормальной работы органов ЖКТ следует употреблять молочные продукты. Также важным для обменных процессов продуктом является рыба.