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Стал известен секрет долгой работы Samsung Galaxy S11 без подзарядки

Стал известен секрет будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S11. Устройство похвастается долгой работой без подзарядки за счет более высокой энергоэффективности и увеличения объема аккумуляторов у всех версий модели.
Стал известен секрет долгой работы Samsung Galaxy S11 без подзарядки

Информация о том, что Samsung Galaxy S11 получит внушительный запас батареи, появилась уже давно, однако лишь недавно стало известно, за счет чего производитель собирается его добиться. Южнокорейские СМИ сообщили о том, что Samsung комплексно подошел к этому вопросу, и у долгой работы будущего флагмана без подзарядки есть сразу несколько причин.

Samsung Galaxy S11 получит новую однокристальную систему, которая энергоэффективнее своего предшественника. Новинка также будет иметь новые OLED экраны, требующие меньше энергии. Следующий важный аспект – увеличение объемов аккумуляторов на всех версиях модели. Samsung Galaxy S11e будет иметь 3730 мАч вместо 3100, Samsung Galaxy S11 – 4300 мАч вместо 3400 и Samsung Galaxy S11+ – 5000 мАч вместо 4100.

Такого значительного увеличения объемов аккумуляторов технологическому гиганту удалось добиться благодаря использованию защитных модулей для батарей нового поколения, их поставку организует компания ITM Semiconductor. Новая технология позволяет размещать аккумуляторные модули теснее друг к другу, из-за чего общий размер этой комплектующей при одинаковых характеристиках уменьшается на 57%.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:21

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