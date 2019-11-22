На рынке Китая выпущен кроссовер Haval H9 для экстремального бездорожья
Кроссовер Haval H9 для экстремального бездорожья выпущен на китайский рынок. Компания Great Wall недавно продемонстрировала модификацию Special Edition.
Продажи обновленного "гражданского" внедорожника Haval H9 начались в конце лета этого года, а недавно на рынке Китая появилась его модифицированная версия. Новинка отличается от стандартного решения увеличенным клиренсом, полной стальной защитой днища и высокопрофильными колесами. Протектор имеет внедорожный рисунок, а 18-дюймовые двухцветные диски - увеличенные пластиковые накладки колесных арок. Внешний вид кроссовера агрессивный, а в его салоне находится большой сенсорный экран и увеличенная цифровая приборная панель.
Haval H9 Special Edition оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 251 л.с., работающим в паре с 8-диапазонной коробкой передач. Стоимость версии авто для бездорожья составляет 368 тысяч юаней.
Продажи обновленного "гражданского" внедорожника Haval H9 начались в конце лета этого года, а недавно на рынке Китая появилась его модифицированная версия. Новинка отличается от стандартного решения увеличенным клиренсом, полной стальной защитой днища и высокопрофильными колесами. Протектор имеет внедорожный рисунок, а 18-дюймовые двухцветные диски - увеличенные пластиковые накладки колесных арок. Внешний вид кроссовера агрессивный, а в его салоне находится большой сенсорный экран и увеличенная цифровая приборная панель.
Haval H9 Special Edition оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 251 л.с., работающим в паре с 8-диапазонной коробкой передач. Стоимость версии авто для бездорожья составляет 368 тысяч юаней.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:55