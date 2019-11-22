На рынке Китая выпущен кроссовер Haval H9 для экстремального бездорожья





Продажи обновленного "гражданского" внедорожника Haval H9 начались в конце лета этого года, а недавно на рынке Китая появилась его модифицированная версия. Новинка отличается от стандартного решения увеличенным клиренсом, полной стальной защитой днища и высокопрофильными колесами. Протектор имеет внедорожный рисунок, а 18-дюймовые двухцветные диски - увеличенные пластиковые накладки колесных арок. Внешний вид кроссовера агрессивный, а в его салоне находится большой сенсорный экран и увеличенная цифровая приборная панель.Haval H9 Special Edition оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 251 л.с., работающим в паре с 8-диапазонной коробкой передач. Стоимость версии авто для бездорожья составляет 368 тысяч юаней.