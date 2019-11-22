Звезда «Дома-2» Юлия Щеглова экстремально похудела из-за стресса





В паре Юли и Игоря никогда не было спокойствия. Они часто ругались, порой чуть ли не до драк. Однако в последние несколько месяцев, кажется, все наконец наладилось до такой степени, что ребята даже задумались о том, чтобы сыграть свадьбу. Но такое взаимопонимание оказалось совсем недолгим. Сначала Юля и Игорь начали выяснять друг с другом отношения, а в итоге и вовсе расстались.Юля Щеглова отметила, что у нее спрашивают, почему она такая худая, а также советуют больше кушать. Щеглова отметила, что это все с ней происходит из-за стресса, который она испытывает в связи с расставанием с Русановым.Поклонники Юлии очень сильно испугались за нее и отметили, что если она продолжит себя вести в том же духе, то может довести себя до анорексии. На данный момент Щеглова не скрывает, что расставание с Русановым для нее проходит болезненно.