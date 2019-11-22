Вера Брежнева больше не отрицает слухи о разводе с Константином Меладзе

Несколько месяцев назад поклонники заметили, что Вера Брежнева резко удалила все совместные снимки с Константином Меладзе. Это стало причиной слухов о том, что в отношениях звезд появились неурядицы, которые могут привести к разводу. Вскоре композитора стали подозревать в измене жене с Эрикой Герцег, а под записями Веры Брежневой поклонники постоянно спрашивают ее о семейном положении. Попытки певицы объяснить, что в ее жизни нет проблем, не привели к желаемому результату. Поэтому звезда перестала отрицать сведения о разводе, что больше подогрело интерес фолловеров к ее личной жизни.Недавно в Stories Вера Брежнева показала фото с капельницей, отметив, что витамины особенно нужны ей в ноябре. Артистка пожаловалась на усталость в связи с напряженным концертным графиком.