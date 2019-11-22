Ученый предупредил о гигантском астероиде, способном уничтожить жизнь на Земле





Математик отмечает, что гигантские астероиды сталкиваются с Землей примерно каждые 100 млн лет. Такую ситуацию специалист объяснил обыкновенной теорией вероятности. Шанс того, что конкретный астероид столкнется с планетой, крайне мал, однако таких тел в космосе огромное количество, поэтому рано или поздно подобное событие должно вновь повториться.Космический объект, упавший на Землю и уничтоживший динозавров, имел размер в диаметре более 10 км. Это событие произошло 66 млн лет назад, поэтому человечеству надо готовиться к появлению новой угрозы уже в ближайшей перспективе. Именно поэтому NASA и ее коллеги активно изучают астероиды, угрожающие планете. Сейчас специалисты занимаются их поиском, а потом те попадают в систему мониторинга, за ними начинают следить в реальном времени.Есть и более амбициозные миссии. Недавно NASA отправила к астероиду Бенну космический аппарат OSIRIS-Rex, призванный собрать информацию об этом теле с его поверхности. Похожая миссия есть и у Европейского космического ведомства, выделившего 21 млн фунтов на изучение астероида Дидимос. Также ученые ищут способы изменения траектории этих объектов.