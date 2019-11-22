АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Недостаток сна может быть причиной болезней сердца у бедных…
EUR 70.70 USD 63.84
Курс валют на 22.11.2019

Названы виды масла, безопасные для жарки

Эксперты назвали несколько видов масла, которые остаются безопасными для жарки. Подсолнечное масло не вошло в список.

Диетологи напоминают о том, что жареные в масле продукты не являются полезной пищей, поскольку при термической обработке вырабатываются вещества, способные отрицательно воздействовать на организм. Также многие масла содержат трансжиры, которые могут увеличить содержание “плохого” холестерина. Для жарки более полезными среди всех видов являются кокосовое, оливковое и масло авокадо. В частности, кокосовое сохраняет свои качества даже после 8 часов непрерывной жарки. Оно на 90% состоит из насыщенного жира, что позволяет ему отличаться устойчивостью к окислению. Оливковое масло считается одним из наиболее полезных, поскольку содержит большое количество мононенасыщенных жиров. Подобными свойствами обладает масло авокадо, а также оно богато олеиновой кислотой, борющейся с воспалениями в организме.

Медики советуют в меру употреблять подсолнечное масло, поскольку оно насыщено омега-6. Этот компонент может вызвать воспаление при употреблении в больших количествах.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Тотьмянина рисковала получить страшный диагноз после удаления желчного…
XIaomi представила проектор в ретро-стиле в форме…
Деми Ловато намекнула на беременность от Остина…
Названы виды масла, безопасные для…
Вера Брежнева больше не отрицает слухи о разводе с Константином…
Звезда «Дома-2» Юлия Щеглова экстремально похудела из-за…
Максим Галкин возмутился обгадившими его с Аллой Пугачевой замок…
Ученый предупредил о гигантском астероиде, способном уничтожить жизнь на…
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель жестко ответила бездетному Роману…
В Сети показали первый отечественный электрокар НАМИ-750 из…
Крис Браун во второй раз стал…
Samsung представит сразу два гибких смартфона в 2020…
После ухода от Максима Фадеева песни Наргиз попали в европейские музыкальные…
Ученые назвали препараты, значительно уменьшающие риск рака…
Поклонники узнали о таинственном богатом муже звезды «Дома-2» Татьяны…
В Югре многодетная семья осталась без пособия из-за 14…
Ольга Серябкина предупредила об опасности…
Lamborghini готовит новый «цифровой»…
Иосиф Оганесян: «Ещё не родили, а тяжёлые дни уже…
Вика Цатурян раскрыла правду о своем разводе с Русланом…
Первоклассник раскритиковал Диму Билана на шоу…
Ученые обнаружили причину преждевременного старения…
Александр Панайотов вслед за Бузовой выразил готовность представить Россию на…
Видео с постаревшим рэпером Тупаком озадачило пользователей…
В Сети опубликовали первое ночное фото Honor…
Друзья помогли исполнить последнее желание покойного Алексея…
Эксперты утверждают, что за сухостью губ могут скрываться серьезные…
Регина Тодоренко похвасталась улучшением качества своей…
Недостаток сна может быть причиной болезней сердца у бедных…
Зрители назвали лучшие фильмы, которые хочется…
Назван самый выгодный тип автомобиля в…
Минкульт с 2021 года начнет собирать данные о просмотрах сериалов в…
Google готова заплатить 1,5 млн долларов за взлом своих…
Вадим Манукян призвал запретить Софии Ротару въезд в…
Во Франции подавшему милостыню мужчине выписали штраф в размере 100…
Звезда "Дома-2" Виктория Боня поделилась рецептами борьбы с дряблой…
Дмитрий Иванов обвинил Лолиту в неумении учиться на своих…
Ученые: Человека ранит «троллинг» даже от…
Диетолог считает, что Юлию Началову и Людмилу Гурченко могла погубить неправильная…
Светлана Лобода попала на постер группы Тилля…
Просмотреть все новости