Названы виды масла, безопасные для жарки





Диетологи напоминают о том, что жареные в масле продукты не являются полезной пищей, поскольку при термической обработке вырабатываются вещества, способные отрицательно воздействовать на организм. Также многие масла содержат трансжиры, которые могут увеличить содержание “плохого” холестерина. Для жарки более полезными среди всех видов являются кокосовое, оливковое и масло авокадо. В частности, кокосовое сохраняет свои качества даже после 8 часов непрерывной жарки. Оно на 90% состоит из насыщенного жира, что позволяет ему отличаться устойчивостью к окислению. Оливковое масло считается одним из наиболее полезных, поскольку содержит большое количество мононенасыщенных жиров. Подобными свойствами обладает масло авокадо, а также оно богато олеиновой кислотой, борющейся с воспалениями в организме.Медики советуют в меру употреблять подсолнечное масло, поскольку оно насыщено омега-6. Этот компонент может вызвать воспаление при употреблении в больших количествах.