В Сети показали первый отечественный электрокар НАМИ-750 из дерева
В Сети показали НАМИ-750 – первый отечественный электрокар. Автомобиль был собран в далеком 1948 году, его корпус выполнен из дерева и обшит фанерой, что делает данную модель очень необычной и вызывающей интерес.
НАМИ-750 представляет собой компактный фургон, предназначенный для перевозки небольших грузов. Первый отечественный электрокар выполнен из дерева, которое в некоторых местах обшили фанерой. Для продления срока службы корпус автомобиля обработан олифой и лаком. Модель имеет два отделение – кабина и грузовая часть. Они разделены тонкой обшивкой для того, чтобы сохранять тепло в той, где находятся люди.
Под капотом у первого отечественного электрокара находится сразу два двигателя, они могут работать вместе, либо по одиночке. Именно поэтому имеется столько же режимов работы: полный и половинчатый. Общая масса НАМИ-750 составляет 2,4 тонны. При полной загрузке запас хода данного автомобиля составляет 50 км.
Пользователи Сети отметили необычный внешний вид первого отечественного электрокара и заявили, что он отлично бы подошел американским хиппи, ведь автомобиль является воплощением их ценностей, а также имеет необычный внешний вид. В СССР же модель использовали для перевозки писем и продовольственных товаров.
НАМИ-750 представляет собой компактный фургон, предназначенный для перевозки небольших грузов. Первый отечественный электрокар выполнен из дерева, которое в некоторых местах обшили фанерой. Для продления срока службы корпус автомобиля обработан олифой и лаком. Модель имеет два отделение – кабина и грузовая часть. Они разделены тонкой обшивкой для того, чтобы сохранять тепло в той, где находятся люди.
Под капотом у первого отечественного электрокара находится сразу два двигателя, они могут работать вместе, либо по одиночке. Именно поэтому имеется столько же режимов работы: полный и половинчатый. Общая масса НАМИ-750 составляет 2,4 тонны. При полной загрузке запас хода данного автомобиля составляет 50 км.
Пользователи Сети отметили необычный внешний вид первого отечественного электрокара и заявили, что он отлично бы подошел американским хиппи, ведь автомобиль является воплощением их ценностей, а также имеет необычный внешний вид. В СССР же модель использовали для перевозки писем и продовольственных товаров.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:06