Деми Ловато намекнула на беременность от Остина Уилсона
Американская певица Деми Ловато заявила о своей беременности, опубликовав в Instagram фото с округлившимся животом. Артистка также рассекретила роман с 25-летним манекенщиком Остином Уилсоном.
На опубликованном недавно фото Деми Ловато придерживает рукой свой округлившийся живот, намекая на беременность. В подписи к снимку артистка задала вопрос поклонникам: “Правда или нет?”. Фолловеры оказались озадачены этим, поэтому засомневались в том, что певица на самом деле ждет ребенка. Несмотря на то, что звезда не подтвердила сведения об "интересном положении", многие подписчики поздравили ее со скорым пополнением в семье.
Недавно певица рассекретила свои отношения с Остином Уилсоном, фото с которым опубликовала в своем микроблоге. До сих пор Ловато не прокомментировала эту связь.
На опубликованном недавно фото Деми Ловато придерживает рукой свой округлившийся живот, намекая на беременность. В подписи к снимку артистка задала вопрос поклонникам: “Правда или нет?”. Фолловеры оказались озадачены этим, поэтому засомневались в том, что певица на самом деле ждет ребенка. Несмотря на то, что звезда не подтвердила сведения об "интересном положении", многие подписчики поздравили ее со скорым пополнением в семье.
Недавно певица рассекретила свои отношения с Остином Уилсоном, фото с которым опубликовала в своем микроблоге. До сих пор Ловато не прокомментировала эту связь.