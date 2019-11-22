Деми Ловато намекнула на беременность от Остина Уилсона

На опубликованном недавно фото Деми Ловато придерживает рукой свой округлившийся живот, намекая на беременность. В подписи к снимку артистка задала вопрос поклонникам: “Правда или нет?”. Фолловеры оказались озадачены этим, поэтому засомневались в том, что певица на самом деле ждет ребенка. Несмотря на то, что звезда не подтвердила сведения об "интересном положении", многие подписчики поздравили ее со скорым пополнением в семье.Недавно певица рассекретила свои отношения с Остином Уилсоном, фото с которым опубликовала в своем микроблоге. До сих пор Ловато не прокомментировала эту связь.