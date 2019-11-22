Крис Браун во второй раз стал отцом

Ребенок Криса Брауна, предположительно, появился на свет недавно от его экс-возлюбленной Аммики Харрис, с избранницей артист разошелся спустя некоторое время после новости о ее беременности. Он не комментирует личную жизнь, но недавно в своем Instagram-аккаунте он разместил фото, на котором запечатлен в капюшоне с надписью “родился”. Это стало причиной слухов о том, что у Криса Брауна появился второй ребенок. Однако до сих пор артист или его представители не прокомментировали информацию.В то же время Аммика Харрис разместила в микроблоге запись: “Я влюбилась в тебя, как только увидела в первый раз”. Общей дочери Брауна и модели Ниа Гусман уже пять лет, разрыв пары не обошелся без скандалов и судебных разбирательств за право участвовать в воспитании ребенка.