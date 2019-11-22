XIaomi представила проектор в ретро-стиле в форме конструктора





Xiaomi всегда отличалась своим подходом к расширению товарного ассортимента от других крупных компаний. Китайский бренд не боится экспериментировать и выпускать необычные новинки. Недавно был представлен проектор в ретро-стиле. Его главная особенность в том, что он продается в форме конструктора, а чтобы устройство заработало – его необходимо самому собрать. На это, по словам представителей компании, потребуется от 6 до 8 часов.Проектор в ретро-стиле полностью выполнен из дерева, имеющего интересный дизайн, напоминающий о начале 20 века. Еще одна особенность новинки от Xiaomi – отсутствие необходимости подключения к Сети и батареи. Чтобы он работал, необходимо крутить боковую ручку, что приведет к работе электрической лампы накаливания, после чего устройство начнет работать.3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope имеет 28-миллиметровый объектив, допускающий регулировку размеров изображения и яркости. Цена необычной новинки в ретро-стиле составляет около 35 долларов. Она станет отличным подарком на новый год для любителей черно-белого кино начала 20 века или просто стильным предметом интерьера.