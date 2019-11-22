Комплекты разработчиков PS5 значительно превосходят Xbox Scаrlett





Специалист под ником Kleegamefan утверждает, что производительность в играх однозначно побеждает у PS5. Однако он обращает внимание на то, что результаты могут быть не остаточные. Как известно, проект, которым занимается компания Sony, находится на более позднем этапе разработки, чем известный конкурент. По мнению инсайдера, Microsoft может продемонстрировать более мощные средства в системе составления данных, просто для этого потребуется больше времени.Напомним, что Sony и Microsoft усиленно продолжают борьбу в разработке консолей новой генерации. Отмечается, что даже проигрывая некоторым характеристикам PS5, игры на Xbox Scаrlett будут запускаться быстрее и удобнее.