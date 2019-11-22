Samsung представит сразу два гибких смартфона в 2020 году





Об этом сообщил шеф-редактор портала XDA-Developers Макс Вайнбах, часто публикующий достоверную информацию задолго до ее появления в официальных источниках. По его словам, Samsung продолжит развивать направление складных устройств, поэтому в будущем году собирается выпустить сразу два гибких смартфона. Уже в феврале или в начале весны производитель планирует представить модель в виде «раскладушки», вдохновленную Motorola RAZR 2020. Вторая новинка – приемник Samsung Galaxy Fold, однако ее не стоит ждать раньше августа.Также Макс Вайнбах опубликовал некоторые предполагаемые характеристики «раскладушки» от Samsung, имеющей большой гибкий экран. Он будет складываться по горизонтали и получит диагональ 6,8 дюймов. В экране можно будет найти врезанную вспомогательную камеру. Также подразумевается наличие дополнительного, фронтального дисплея для отображения времени и уведомлений, он тоже должен быть сенсорным. Кроме того, обе новинки от Samsung будут поддерживать технологию быстрой зарядки.