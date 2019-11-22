После ухода от Максима Фадеева песни Наргиз попали в европейские музыкальные топ-чарты

Оказалось, что песни “Мама” и “Войди” смогли покорить европейский сегмент упомянутой площадки. Данные композиции были презентованы Наргиз после того, как прекратилось сотрудничество исполнительницы с Максимом Фадеевым. В частности, трек “Мама” занял 170-ю строчку, о чем звезда рассказала в своем микроблоге. Поклонники поздравили артистку с этим достижением.Известно, что трек “Мама” был написан совместно с Сергеем Кленских, а представлен он еще в начале осени. Композиция стала первой из тех, что представлены Наргиз Закировой после ухода из MALFA. Трек “Войди” был презентован в начале ноября.