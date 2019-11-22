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Lamborghini готовит новый «цифровой» суперкар

Компания Lamborghini порадовала поклонников анонса будущей новинки. Производитель готовит к выходу новый «цифровой» суперкар, разработанный специально для знаменитой видеоигры Grand Turismo, презентация запланирована на 24 ноября.
Lamborghini готовит новый «цифровой» суперкар

В социальных сетях Lamborghini было опубликовано короткое тизер-видео, презентующее новинку бренда под названием Vision Grand Turismo. Относительно будущего суперкара известно немного, однако стоит отметить, что он будет исключительно «цифровой». Работой над этим необычным проектом занимались дизайнеры итальянского производителя, в этот раз они получили полную творческую свободу и не были ограничены никакими рамками, ведь автомобиль появится исключительно в видеоигре Grand Turismo.

Внешний вид «цифрового» суперкара Lamborghini Vision Grand Turismo пока неизвестен, однако на тизере можно рассмотреть основные очертания задней части модели. Авто получит резкие черты, состоящие из прямых линий и заметных углов. Также стоит отметить фирменный звук двигателя итальянского производителя премиальных авто. Презентация необычной новинки произойдет 24 ноября.

Напомним, Lamborghini стала не первой автомобильной компанией, сотрудничающей с создателями видеоигры Grand Turismo. Недавно производитель Jaguar заявил о схожем проект и автомобиле Jaguar Grand Turismo Sport.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:58

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