Lamborghini готовит новый «цифровой» суперкар

В социальных сетях Lamborghini было опубликовано короткое тизер-видео, презентующее новинку бренда под названием Vision Grand Turismo. Относительно будущего суперкара известно немного, однако стоит отметить, что он будет исключительно «цифровой». Работой над этим необычным проектом занимались дизайнеры итальянского производителя, в этот раз они получили полную творческую свободу и не были ограничены никакими рамками, ведь автомобиль появится исключительно в видеоигре Grand Turismo.Внешний вид «цифрового» суперкара Lamborghini Vision Grand Turismo пока неизвестен, однако на тизере можно рассмотреть основные очертания задней части модели. Авто получит резкие черты, состоящие из прямых линий и заметных углов. Также стоит отметить фирменный звук двигателя итальянского производителя премиальных авто. Презентация необычной новинки произойдет 24 ноября.Напомним, Lamborghini стала не первой автомобильной компанией, сотрудничающей с создателями видеоигры Grand Turismo. Недавно производитель Jaguar заявил о схожем проект и автомобиле Jaguar Grand Turismo Sport.