Поклонники узнали о таинственном богатом муже звезды «Дома-2» Татьяны Кирилюк





В 2013 году Татьяна Кирилюк смогла стать участницей телевизионного проекта «Дом-2». Однако это был не первый опыт девушки на телевидении. Ранее она пробовала себя в качестве телеведущей, а также снималась в клипе Коли Серги.На телестройке Татьяна провела целых два года. Изначально у нее не получалось наладить отношения с парнями, но со временем она обратила на себя внимание практически всех. В итоге Татьяна Кирилюк встречалась с самыми востребованными участниками проекта. Среди них Венцеслав Венгржановский, Николай Должанский, Джозеф Мунгелле и Илья Григоренко. Запомнились же зрителям ее отношения с Евгением Иго, ведь с ним она даже собиралась под венец. Однако свадьбы не было, а через несколько месяцев Кирилюк и вовсе покинула «Дом-2».Сейчас Татьяна Кирилюк пишет детективы, учит своих поклонников, как есть и при этом худеть, а также в качестве эксперта посещает различные программы.В этом году Татьяна Кирилюк вышла замуж, но имя и внешность своего избранника она скрывает. Известно лишь, что она получает от него дорогостоящие подарки, и он далеко не бедный человек.