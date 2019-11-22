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Поклонники узнали о таинственном богатом муже звезды «Дома-2» Татьяны Кирилюк

Татьяна Кирилюк известна как одна из самых ярких и скандальных участниц телевизионного проекта «Дом-2». В 2019 году девушка вышла замуж, как говорит она сама, за состоятельного человека.
Поклонники узнали о таинственном богатом муже звезды «Дома-2» Татьяны Кирилюк

В 2013 году Татьяна Кирилюк смогла стать участницей телевизионного проекта «Дом-2». Однако это был не первый опыт девушки на телевидении. Ранее она пробовала себя в качестве телеведущей, а также снималась в клипе Коли Серги.

На телестройке Татьяна провела целых два года. Изначально у нее не получалось наладить отношения с парнями, но со временем она обратила на себя внимание практически всех. В итоге Татьяна Кирилюк встречалась с самыми востребованными участниками проекта. Среди них Венцеслав Венгржановский, Николай Должанский, Джозеф Мунгелле и Илья Григоренко. Запомнились же зрителям ее отношения с Евгением Иго, ведь с ним она даже собиралась под венец. Однако свадьбы не было, а через несколько месяцев Кирилюк и вовсе покинула «Дом-2».

Сейчас Татьяна Кирилюк пишет детективы, учит своих поклонников, как есть и при этом худеть, а также в качестве эксперта посещает различные программы.

В этом году Татьяна Кирилюк вышла замуж, но имя и внешность своего избранника она скрывает. Известно лишь, что она получает от него дорогостоящие подарки, и он далеко не бедный человек.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:18

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