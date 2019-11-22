Максим Галкин возмутился обгадившими его с Аллой Пугачевой замок птицами
Телеведущий Максим Галкин показал грязное окно в режиме Stories на своей странице в сети Instagram. Артист выразил недовольство тем, что птицы подвергли “бомбардировке” его замок.
Максим Галкин показал поклонникам рассвет, который встречал в своем доме, где проживает с Аллой Пугачевой и детьми. Артист не смог найти умиротворение, глядя в окно, заляпанное птичьим пометом. Артист удивился, как крылатые могли пометить это стекло, если оно вертикальное. Несмотря на неприятный сюрприз, телеведущий смог вернуться к созерцанию рассвета и красивого пейзажа. Новое видео для Stories артист снимал из верхних этажей здания, с которого можно рассмотреть окрестности замка.
Как известно, уже много лет Галкин и Пугачева проживают в подмосковной деревне Грязь.
Максим Галкин показал поклонникам рассвет, который встречал в своем доме, где проживает с Аллой Пугачевой и детьми. Артист не смог найти умиротворение, глядя в окно, заляпанное птичьим пометом. Артист удивился, как крылатые могли пометить это стекло, если оно вертикальное. Несмотря на неприятный сюрприз, телеведущий смог вернуться к созерцанию рассвета и красивого пейзажа. Новое видео для Stories артист снимал из верхних этажей здания, с которого можно рассмотреть окрестности замка.
Как известно, уже много лет Галкин и Пугачева проживают в подмосковной деревне Грязь.