Максим Галкин возмутился обгадившими его с Аллой Пугачевой замок птицами





Максим Галкин показал поклонникам рассвет, который встречал в своем доме, где проживает с Аллой Пугачевой и детьми. Артист не смог найти умиротворение, глядя в окно, заляпанное птичьим пометом. Артист удивился, как крылатые могли пометить это стекло, если оно вертикальное. Несмотря на неприятный сюрприз, телеведущий смог вернуться к созерцанию рассвета и красивого пейзажа. Новое видео для Stories артист снимал из верхних этажей здания, с которого можно рассмотреть окрестности замка.Как известно, уже много лет Галкин и Пугачева проживают в подмосковной деревне Грязь.