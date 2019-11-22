Ученые обнаружили причину преждевременного старения мозга
Американские ученые провели исследование и установили, что наличие метаболического синдрома у людей среднего возраста способно вызвать серьезные последствия. У них он может являться причиной преждевременного старения мозга.
Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне провели МРТ-сканирование 2100 мужчин и женщин, чей возраст составлял от 37 до 55 лет. У всех из них был метаболический синдром, характеризующийся наличием ожирения, гипертонии, повышенного уровня сахара и холестерина в крови. После изучения с помощью МРТ специалисты просили испытуемых пройти несколько несложных тестов на логическое мышление и интеллект.
Исследование показало, что объем мозга у людей с метаболическим синдромом был меньше чем у тех, кто был полностью здоров. Кроме того, было установлено, что испытуемые с проблемами имели повышенные шансы развития диабета, деменции и болезни Альцгеймера. Все это позволяет ученым сделать вывод, что метаболический синдром в среднем возрасте является причиной преждевременного старения мозга.
Чтобы избежать такого диагноза специалисты советуют людям придерживать здоровой диеты, включающей: рыбу, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобы и орехи. Важной часть жизни человека должны стать умеренные физические нагрузки, происходящие несколько раз в неделю. Также ученые посоветовали не забывать про здоровый сон, сообщает Argumenti.ru.
Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне провели МРТ-сканирование 2100 мужчин и женщин, чей возраст составлял от 37 до 55 лет. У всех из них был метаболический синдром, характеризующийся наличием ожирения, гипертонии, повышенного уровня сахара и холестерина в крови. После изучения с помощью МРТ специалисты просили испытуемых пройти несколько несложных тестов на логическое мышление и интеллект.
Исследование показало, что объем мозга у людей с метаболическим синдромом был меньше чем у тех, кто был полностью здоров. Кроме того, было установлено, что испытуемые с проблемами имели повышенные шансы развития диабета, деменции и болезни Альцгеймера. Все это позволяет ученым сделать вывод, что метаболический синдром в среднем возрасте является причиной преждевременного старения мозга.
Чтобы избежать такого диагноза специалисты советуют людям придерживать здоровой диеты, включающей: рыбу, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобы и орехи. Важной часть жизни человека должны стать умеренные физические нагрузки, происходящие несколько раз в неделю. Также ученые посоветовали не забывать про здоровый сон, сообщает Argumenti.ru.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:39