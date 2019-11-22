Ольга Серябкина предупредила об опасности диет

Ольга Серябкина призналась, что в последнее время ей чаще стали приходить сообщения с расспросами о диетах, а некоторый из них ее пугают. Например, одна из подписчиц призналась ей, что весит 45 кг при росте 170 см, но хочет сбросить еще, а некоторые ненавидят себя за лишний вес. Это натолкнуло певицу на мысль написать о диетах, похудении и своем отношении к этому. Оказалось, что артистка никогда не видела проблемы в том, что на время забросила спорт или плотно поужинала, а лишние цифры на весах никогда не вгоняли ее в депрессию. Звезда порекомендовала побороть “синдром отложенной жизни”, отказавшись от мысли о том, что счастье придет, когда уйдут лишние килограммы. Певица посоветовала полюбить себя в любом виде и весе, а также худеть только в том случае, если действительно некомфортно.Ольга Серябкина считает наиболее важным в любой диете — успеть вовремя остановиться. Артистка напомнила об опасности анорексии, а также поддержала девушек, которые борются с данным недугом.