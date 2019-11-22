В Сети опубликовали первое ночное фото Honor V30
В Сети опубликовали первое фото, сделанное на смартфон Honor V30, причем оно ночное. Презентация этого устройства, а также ее Pro версии запланирована на 26 ноября, старшая модель также будет поддерживать сети 5G.
Известный сетевой инсайдер Микул Шарма, имеющий хорошую репутацию, поделился со своими подписчиками в китайской социальной сети Weibo первым ночным фото, сделанным на смартфон Honor V30. Несмотря на то, что снимок сделан в темное время суток, нельзя понять, как устройство справляется с недостатком света, так как в кадр попали хорошо освещенные объекты. В целом можно отметить хорошую контрастность цветов и их широкую палитру. Фотография опубликована не в оригинальном разрешении, поэтому окончательные выводы делать рано.
Ранее Huawei заявили о том, что Honor V30 будет оснащен самым современным средством для видеосъемки – «кинообъективом». Его функция заключается в улучшении захвата видео. Основной кристалл камеры получит 60 МП. Другие подробности на этот счет пока не известны. Honor V30 Pro получит флагманский процессор Kirin 990, имеющий модем для работы с сетями нового поколения 5G. Эта модель также будет иметь аккумулятор емкостью 4200 мАч, поддерживающий быструю зарядку до 22,5 Вт.
Оба устройство бренд Honor представит в ходе презентации, запланированной на 26 ноября.
Известный сетевой инсайдер Микул Шарма, имеющий хорошую репутацию, поделился со своими подписчиками в китайской социальной сети Weibo первым ночным фото, сделанным на смартфон Honor V30. Несмотря на то, что снимок сделан в темное время суток, нельзя понять, как устройство справляется с недостатком света, так как в кадр попали хорошо освещенные объекты. В целом можно отметить хорошую контрастность цветов и их широкую палитру. Фотография опубликована не в оригинальном разрешении, поэтому окончательные выводы делать рано.
Ранее Huawei заявили о том, что Honor V30 будет оснащен самым современным средством для видеосъемки – «кинообъективом». Его функция заключается в улучшении захвата видео. Основной кристалл камеры получит 60 МП. Другие подробности на этот счет пока не известны. Honor V30 Pro получит флагманский процессор Kirin 990, имеющий модем для работы с сетями нового поколения 5G. Эта модель также будет иметь аккумулятор емкостью 4200 мАч, поддерживающий быструю зарядку до 22,5 Вт.
Оба устройство бренд Honor представит в ходе презентации, запланированной на 26 ноября.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:20