Недостаток сна может быть причиной болезней сердца у бедных людей





Ученые уже давно заметили интересную статистическую закономерность: малообеспеченные слои населения чаще имеют болезни сердца вследствие недостатка сна, чем те, кто относится к среднему и богатому уровню. Специалисты захотели изучить данную взаимосвязь, чтобы подтвердить или опровергнуть ее наличие. Для этого были проанализированы истории болезни 111 тысяч человек из четырех стран ЕС.Оказалось, что у бедных людей недостаток сна коррелировался с 13,4% случаев заболеваний сердца. Чаще всего это была ишемическая болезнь у мужчин. Ученые связывают это с тем, что отсутствие полноценного отдыха у малообеспеченных людей вызвано факторами, оказывающими на здоровье человека конкретное негативное влияние: дополнительная работа, шумная обстановка, постоянные стрессы и многое другое.При этом ученые отметили, что у женщин этот показатель выражен менее заметно, чем у мужчин. При этом было учтено, что представительницы прекрасного пола также занимаются домашними обязанностями и воспитанием ребенка, поэтому недостаток сна и уровень стресса у них выше. Достаточным отдыхом считается от 6 до 8,5 часов.