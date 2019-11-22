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Назван самый выгодный тип автомобиля в России

Эксперты назвали самый выгодный тип автомобиля для российских водителей. Специалисты проанализировали затраты на городскую езду на авто с двигателями, работающими на бензине, газе и электричестве и отметили, что у каждого из этих вариантов есть свои преимущества.
Назван самый выгодный тип автомобиля в России

Среднегодовой пробег российского автомобилиста составляет 17,5 тысячи километров, следовательно в месяц россиянин проезжает около 335 километров. Если исходить только из этих показателей, то самым выгодным вариантом является газ, ведь его цена на 40-45% ниже, чем у бензина, а увеличение расхода составит примерно 15-20%. В итоге это даст снижение ежемесячных затрат на топливо с 1310 до 725 рублей. При этом важно не забывать, что установка и оформление газовой системы обойдется в 40-50 тысяч рублей.

Отдельно стоит отметить электромобили, чья зарядка зависит от выбора места. Если заряжать автомобиль от домашних сетей, то для преодоления 335 километров на Nissan Leaf потребуется 84 КВт.ч, которые обойдутся потребителю в 300 рублей. Если же обратиться к станциям в Приморском крае, то цена возрастет до 670 рублей.

При этом эксперты напомнили о том, что затраты на покупку и обслуживание электромобиля значительно выше показателей обычных бензиновых автомобилей. Например, Lada Vesta обойдется покупателю от 607 тысяч рублей, тогда как за базовый Nissan Leaf придется заплатить практически 3 млн. Поэтому газ признан самым выгодным.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:31

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