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Google готова заплатить 1,5 млн долларов за взлом своих смартфонов

Компания Google готова заплатить до 1,5 млн долларов пользователям, обнаружившим недостатки в работе системы безопасности смартфонов бренда и Android. Максимальную выплату получит тот, кто найдет уязвимость до того, как состоится релиз обновления.
Google готова заплатить 1,5 млн долларов за взлом своих смартфонов

Google изменила условия участия в программе Android Security Rewards. Раньше максимальная награда за обнаружение неполадки составляла 1 млн долларов, а теперь возросла до 1,5 млн. Взлом может касаться всех смартфонов Google Pixel за исключением Pixel 4. Выявив полную цепочку удаленного кода модуля безопасности второго поколения Titan M, хакер может получить до 1 млн долларов. При этом отмечается, что в случае обнаружения уязвимости в предварительной версии сборки до того, как состоится релиз обновления, награда возрастет до 1,5 млн.

Отдельная категория взлома смартфонов от Google – хищение персональных данных и обход системы блокировки экрана. За нахождение подобных уязвимостей в разных версиях Android пользователь может получить около 500 тысяч долларов. Также стоит отметить, что за все время существования программы Android Security Rewards технологический гигант выплатил хакерам более чем 4 млн долларов. Компания не собирается отказываться от такой практики в ближайшие годы, так как считает ее крайне эффективной и полезной как для бренда, так и для простых пользователей.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:18

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