Во Франции подавшему милостыню мужчине выписали штраф в размере 100 евро





Необычная ситуация произошла на железнодорожном вокзале в Тулузе. Мужчина оплатил билет и получил сдачу в размере 70 сантимов. Сразу после этого он увидел недалеко от себя женщину с ребенком, нуждающуюся в помощи. Француз решил им помочь и дал полученные недавно 70 сантимов. Свидетелями этой ситуации стала железнодорожная полиция, задержавшая нарушителя. Ему был выписан штраф в размере 100 евро за нарушение правил вокзала, запрещающих попрошайничество.Мужчина был возмущен таким решением полицейских и заявил, что не собирается платить назначенную сумму. Штраф в размере 100 евро за милостыню 70 сантимов он назвал недопустимым. Он пообещал обжаловать такое решение в суде. При этом француз отметил, что решение помочь женщине он принял самостоятельно, она не просила его об этом.Чуть позже эту ситуацию прокомментировала Национальная компания французских железных дорог. Представители предприятия заявили, что правоохранители повели себя «бестактно», и поэтому француз может не волноваться о выписанном ему штрафе. Перевозчик намерен связаться с мужчиной и погасить данную претензию.