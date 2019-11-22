Вадим Манукян призвал запретить Софии Ротару въезд в РФ

Вадим Манукян поддерживает позицию Ангелины Вовк, отметив, что Ротару следует перестать допускать в Россию. Он стал придерживаться такого мнения после того, как певица отказалась от участия в “Песне года”. Также он напомнил, что звезда высказывалась об оказании украинской армии финансовой поддержки. Представитель Госдумы призвал лишить исполнительницу звания народной артистки СССР за нелестные высказывания в сторону РФ. Также он считает необходимым проигнорировать выступления Ротару на территории страны.Телеведущая Ангелина Вовк советовала Софии Ротару не приезжать в Россию. Она убеждена, что для артиста важно быть избирательными в своих словах и поступках.