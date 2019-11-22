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Звезда "Дома-2" Виктория Боня поделилась рецептами борьбы с дряблой шеей

Бывшая участница телевизионного реалити-проекта "Дом-2" неоднократно заявляла, что не пользуется химическими средствами в уходе за собой. На этот раз модель рассказала, как бороться с дряблой шеей.
Звезда "Дома-2" Виктория Боня поделилась рецептами борьбы с дряблой шеей

В то, что Виктория Боня и правда не прибегает к услугам пластических хирургов, верят с трудом, ведь в свои 39 лет она выглядит гораздо моложе. Экс-проектантка сама решила раскрыть, в чем заключается секрет ее успеха, и разместила в Сети видео. Свой ролик она посвятила правильному уходу за шеей. По ее словам, со временем именно эта область тела может начать выдавать истинный возраст девушки.

Она отметила: для того, чтобы подтянуть овал лица, а также выглядеть идеально, необходимо делать всего несколько упражнений. Одно из них, как подчеркивает Виктория, можно применять в лифте, если рядом никого нет. Так, необходимо поставить ноги на ширине плеч, а голову закинуть назад и делать вдохи, а также выдохи примерно 15 раз. А вот второе Боня предпочитает делать сидя дома и без посторонних глаз. Нужно вдыхать с помощью носа, а выдыхать ртом, но при этом шипеть.

Большинство поклонников Виктории Бони отметили, что ради красоты готовы шипеть хоть сутками, а сама модель сказала, что такие упражнения очень полезно практиковать.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:49

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