Звезда "Дома-2" Виктория Боня поделилась рецептами борьбы с дряблой шеей

В то, что Виктория Боня и правда не прибегает к услугам пластических хирургов, верят с трудом, ведь в свои 39 лет она выглядит гораздо моложе. Экс-проектантка сама решила раскрыть, в чем заключается секрет ее успеха, и разместила в Сети видео. Свой ролик она посвятила правильному уходу за шеей. По ее словам, со временем именно эта область тела может начать выдавать истинный возраст девушки.Она отметила: для того, чтобы подтянуть овал лица, а также выглядеть идеально, необходимо делать всего несколько упражнений. Одно из них, как подчеркивает Виктория, можно применять в лифте, если рядом никого нет. Так, необходимо поставить ноги на ширине плеч, а голову закинуть назад и делать вдохи, а также выдохи примерно 15 раз. А вот второе Боня предпочитает делать сидя дома и без посторонних глаз. Нужно вдыхать с помощью носа, а выдыхать ртом, но при этом шипеть.Большинство поклонников Виктории Бони отметили, что ради красоты готовы шипеть хоть сутками, а сама модель сказала, что такие упражнения очень полезно практиковать.