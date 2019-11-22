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Ученые: Человека ранит «троллинг» даже от робота

Американские ученые провели исследование и установили, что человек негативно реагирует на плохие комментарии со стороны робота. Подобный «троллинг» ранит людей и ухудшает их настроение, а положительные комментарии – улучшают его.

В исследовании приняли участие 40 добровольцев, сыгравших в игру с роботом Pepper. В ходе нее последний комментировал происходящее двумя способами: позитивно и негативно. Оказалось, что человека ранит «троллинг» со стороны машины так, будто бы на его месте находится живой собеседник. То же самое касается и положительных комментариев – они поднимали испытуемому настроение и увеличивали его вовлеченность в процесс игры.

Реакция людей не изменилась даже после того, как им объяснили, что робот Pepper ведет себя так, как его запрограммировали, и никак иначе. Даже такие знания не помогли испытуемым не реагировать на «троллинг» со стороны машины.

Полученные результаты ученые собираются использовать для разработки роботов, призванных помогать людям справлять с психическими проблемами. Они могут стать полноценными компаньонами для человека, сопровождающими их в течение жизни. Также в рамках будущего исследования ученые хотят узнать, как вид робота влияет на оценку людьми комментариев такого «собеседника». Для этого будут использованы гуманоидные модели и те, что напоминают бытовую технику, например, «умные» колонки.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:30

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