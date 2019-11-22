Oppo собирается оснащать смартфоны собственным процессором M1





Об этом стало известно после того, как Oppo подала документы в Ведомства по интеллектуальной собственной Европейского союза. Компания планирует зарегистрировать торговую марку M1. Ее собираются использовать для выпуска чипов, полупроводниковых чипов, компьютерных чипов, биочипов, многопроцессорных чипов, смартфонов, телефонов и т.д. Все это говорит о том, что производитель намерен отказаться от закупки этой комплектующей у других брендов для своих будущих устройств.Информации относительно процессора M1 от Oppo фактически нет. Единственное, что известно – новинка получит модем, предназначенный для поддержки сетей нового поколения 5G. Эксперты считают, что подача документов в европейские структуры говорит о скором анонсе новинки. Считается, что процессор для смартфонов представят в рамках выставки MWC 2020, которая пройдет в Барселоне, Испания, с 24 по 27 февраля.Также ходят слухи о том, что новинка от Oppo должна стать достойным конкурентом однокристальным системам других производителей. Компания собирается продавать свой процессор другим брендам, желающим получить комплектующую с отличным соотношением цены и качества.