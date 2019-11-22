АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на…
EUR 70.70 USD 63.84
Курс валют на 22.11.2019

Oppo собирается оснащать смартфоны собственным процессором M1

Компания Oppo собирается отказать от комплектующих других производителей и сейчас занимается собственным процессором M1. Им бренд собирается оснащать будущие смартфоны, дебют новинки ожидается в рамках выставки Mobile World Congress 2020 (MWC).
Oppo собирается оснащать смартфоны собственным процессором M1

Об этом стало известно после того, как Oppo подала документы в Ведомства по интеллектуальной собственной Европейского союза. Компания планирует зарегистрировать торговую марку M1. Ее собираются использовать для выпуска чипов, полупроводниковых чипов, компьютерных чипов, биочипов, многопроцессорных чипов, смартфонов, телефонов и т.д. Все это говорит о том, что производитель намерен отказаться от закупки этой комплектующей у других брендов для своих будущих устройств.

Информации относительно процессора M1 от Oppo фактически нет. Единственное, что известно – новинка получит модем, предназначенный для поддержки сетей нового поколения 5G. Эксперты считают, что подача документов в европейские структуры говорит о скором анонсе новинки. Считается, что процессор для смартфонов представят в рамках выставки MWC 2020, которая пройдет в Барселоне, Испания, с 24 по 27 февраля.

Также ходят слухи о том, что новинка от Oppo должна стать достойным конкурентом однокристальным системам других производителей. Компания собирается продавать свой процессор другим брендам, желающим получить комплектующую с отличным соотношением цены и качества.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Человека ранит «троллинг» даже от…
Диетолог считает, что Юлию Началову и Людмилу Гурченко могла погубить неправильная…
Светлана Лобода попала на постер группы Тилля…
Oppo собирается оснащать смартфоны собственным процессором…
Давид Манукян: "Меня хейтили, когда стал работать с Ольгой…
Международные резервы России за неделю уменьшились на $1…
Наталья Ветлицкая призналась, что бывший муж часто снился ей в…
Врач-биоэнергетик рассказал, что расставание с Мондезиром Свет-Амуром может спасти жизнь Юлии…
«Очередное преображение»: Лариса Гузеева похудела и снова стала…
Чеснок улучшает память в преклонном…
Иссохшие руки Анджелины Джоли обеспокоили…
Врачи посоветовали женщинам сидеть с разведенными…
Диетолог назвал 5 доступных продуктов для повышения уровня…
Ани Лорак поразила фанатов смелым…
Учёные: Мужчины откладывают отход ко сну из-за страха перед…
Apple изменит подход к разработке операционных систем из-за iOS…
Генри Кавилл может вернуться к роли…
Ученые рассказали о пользе граната в зимнее…
Infiniti показал в Лос-Анджелесе модели новинки серии Edition…
«Климатическое ЧП»: Оксфордский словарь назвал главное слово 2019…
Джон Фавро показал, как изначально выглядел мини-Йода в сериале…
Врач-онколог перечислил главные мифы о…
Компания Maserati продемонстрировала новый среднемоторный…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев решил начать новую жизнь в компании…
Елизавета Туктамышева озвучила размеры зарплат…
Ирина Александровна Агибалова шокировала поклонников результатами…
Эксперты: 4 из 10 российских Интернет-магазинов не отвечают на звонки…
Алексей Безус рассказал, что поддерживает Милену Безбородову во всех…
Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за своих…
Кристину Асмус превратят в нейросеть для…
Сестра Саши Черно: «Я в шоке от того, что стану…
Названы лучшие способы использовать старый смартфон после покупки…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась в издевательствах над младшей…
Генетик Даррен Гриффин предсказал исчезновение мужского…
Телеведущая Ольга Бузова показала совместный снимок с…
Microsoft назвала 96% российских IT-специалистов недостаточно…
Игорь Крутой показал видео живого выступления Аллы…
Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на…
Путин раскритиковал новый порядок освидетельствования…
Экспертный клуб Петербурга: «Единая Россия» - самая эффективная партия…
Просмотреть все новости