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Международные резервы России за неделю уменьшились на $1 млрд

ЦБ России рассказал о том, что 15 ноября международные резервы РФ равнялись показателю 540,1 млрд долларов. За прошедшую неделю они сократились на 1 млрд из-за понижения цены отдельных активов и ценных бумаг, частично этот негативный эффект удалось компенсировать покупкой валюты разных государств.
Международные резервы России за неделю уменьшились на $1 млрд

В новом сообщении ЦБ России сказано, что снижение этого показателя состоялось на протяжении предыдущих 7 дней, хотя изначально он составлял 541,1 млрд. Уменьшение размеров резервов произошло в следствии переоценки активов, случившейся в сторону понижения их цены. Сотрудники Банка России компенсировали этот процесс за счет покупки новой иностранной валюты, так им удалось снизить до половины негативного эффекта. Такой маневр был сделан согласно рамкам бюджетного правила.

Резервы РФ состоят из ценных бумаг с высокой ликвидностью, которыми руководят ЦБ и правительство России. Они обычно включают в себя монетарное золото, резервные позиции в МВФ и валюту других государств.

По результатам 2018 года резервы России составили 468,5 млрд, за прошлый период они выросли на 8,3%. Следует отметить, что на 2019-й целевой уровень этого показателя установлен на отметке 500 млрд. Также стоит напомнить, что самый высокий уровень международных резервов в истории РФ был зафиксирован по итогам августа 2008-го, тогда они практически достигли 600 млрд.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:49

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