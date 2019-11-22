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Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann. Артистка показала плакат на своей странице в сети Instagram.

Светлана Лобода показала постер одновременно с Петером Тэгтгреном, который опубликовал изображение в своем микроблоге. Предположительно, этот плакат может стать тизером нового альбома Тилля Линдеманна, который является фронтменом музыкальных коллективов Rammstein и Lindemann. На картинке сам музыкант запечатлен со шведским актером Петером Стормаре, который предстал в образе космонавта. Другой космонавт, которого воплотил Петер Тэгтгрен, несет на руках девушку, похожую на популярную певицу Светлану Лободу. Последней долгое время приписывают роман с Тиллем Линдеманном, но на данный момент слухи остаются неподтвержденными.

Недавно группа Lindemann анонсировала тур по городам России, Беларуси и Украины. В марте 2020 года у коллектива запланированы концерты в Санкт-Петербурге, Минске, Киеве, Екатеринбурге, Краснодаре, Москве и Новосибирске.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:10

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